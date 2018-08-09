صالح مسلم: الاحتفاظ بالإدارة الذاتية أولوية أكراد سوريا في الحوار مع دمشق

ذكر قياديون أكراد أن الحفاظ على الإدارة الذاتية يشكل الهاجس الأكبر لأكراد سوريا في مفاوضاتهم مع حكومة دمشق.

وقال القيادي الكردي صالح مسلم، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" اليوم:"نحاول الحفاظ على كل ما بنيناه من نظام الإدارة والديموقراطية والمؤسسات، لكن هناك ذهنية لن تقبل بالأمر مباشرة لذلك سيتم الأمر بالتدريج"، أي عبر المفاوضات على مراحل.

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وأكد مسلم أن سوريا لن تعود كالسابق بل يجب أن تكون لامركزية وديمقراطية، مضيفا أن لدى الأكراد مشروعهم الذي "يشكل مثالا لكل سوريا ونحن متمسكون به".

وأعرب مسلم عن أمله في تخلي الحكومة السورية عن مواقفها السابقة إزاء الأكراد، قائلا: "لم نكن سابقا في الحسبان، وأما اليوم.. فقد جرى تغيير كل المعادلات بإرادتنا وتنظيمنا ودفاعنا، وسندافع عما أسسناه".

من جانبها، أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد لـ"فرانس برس" إلى أن الإدارة الذاتية هي إحدى مكتسبات حرب الأكراد على تنظيم "داعش"، مشددة على أن القضية الكردية هي من أولى القضايا التي ينبغي إيجاد حل عاجل لها في البلاد.

واستضافت العاصمة دمشق في أواخر الشهر الماضي الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين.

المصدر: أ ف ب