كتلة "الوفاء للمقاومة": المماطلة بتشكيل الحكومة تهدد بالتوتر

اعتبرت الكتلة البرلمانية اللبنانية "الوفاء للمقاومة" التابعة لحركة "حزب الله"، أن المماطلة بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تهدد بالانزلاق نحو التوتر، وحذرت من مخاطرها.

وجاء في بيان صادر عن اجتماع الكتلة الدوري، اليوم الخميس: "لقد استطالت المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة الجديدة الى الحد الذي بات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر والاحتكام خارج المؤسسات، وهو ما نحذر من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية".

وأضاف البيان أن الكتلة "ترى في تشكيل الحكومة وانجاز صيغتها المدخل الضروري لتدارك تلك المخاطر والتداعيات وللشروع في إقرار المعالجات الفورية والممنهجة للقضايا الحياتية الضاغطة على المواطنين كقضية الكهرباء والمياه والنفايات والاهتراء الاداري في البلاد والقضايا الاستراتيجية المتصلة بتحديث القوانين وتطبيقها ومعالجة الدين العام والركود الاقتصادي والبطالة وخفض العجز واطلاق عمل المؤسسات".

وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الانتخابات البرلمانية يوم 6 مايو الماضي تم تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لكن المشاورات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية