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الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها إزاء الأوضاع في غزة

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها إزاء الأوضاع في غزة
AFP Mandel Ngan
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت
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أعربت وزارة الخارجية أمريكية عن "قلقها البالغ" إزاء الأوضاع في قطاع غزة، مشيرة مع ذلك إلى أنه من حق إسرائيل أن "تدافع عن فسها".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "هذا الوضع الذي شهده قطاع غزة يثير قلقا بالغا".

وأضافت: "وبشكل عام نحن ندين الهجمات الصاروخية على إسرائيل وندعو لإنهاء العنف الهدام".

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ويأتي ذلك بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي أكثر من 150 موقعا في قطاع غزة الليلة الماضية، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع ، ما أسفر عن سقوط إصابات داخل الأراضي الإسرائيلية.

واستمر إطلاق الصواريخ من غزة والقصف الإسرائيلي على القطاع اليوم الخميس، وأدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

المصدر: رويترز

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