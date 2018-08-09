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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها مسلحون نحو قاعدة حميميم في سوريا

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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها مسلحون نحو قاعدة حميميم في سوريا
AFP Paul GYPTEAU
قاعدة حميميم الروسية في سوريا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة اطلقها مسلحون من الأراضي التي يسيطرون عليها في سوريا باتجاه قاعدة حميميم الروسية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي تسيغانكوف إن "وسائل مراقبة الأجواء فوق قاعدة حميميم رصدت اليوم 9 أغسطس طائرة مسيرة، تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشمال محافظة اللاذقية".

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وأضاف أنه تم تدمير الهدف بنيران المضادات الروسية دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين أو أضرار مادية، مؤكدا أن القاعدة تعمل بنظامها الطبيعي.

وتعتبر هذه الحادثة الخامسة من نوعها في الفترة الأخيرة، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت إحباط هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم في 30 و27 و22 و21 يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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