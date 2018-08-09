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وفاة امرأة من رهائن السويداء المحتجزين لدى "داعش"

أخبار العالم العربي

وفاة امرأة من رهائن السويداء المحتجزين لدى
Twitter @suwayda24
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن نشطاء سوريين بوفاة امرأة من الرهائن الذين اختطفهم تنظيم "داعش" في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكر نشطاء شبكة "السويداء 24" عبر موقع "تويتر" أن "تنظيم "داعش" أبلغ ذوي المختطفين من السويداء لديه بوفاة السيدة زاهية الجباعي، مدعيا أن سبب الوفاة تدهور وضعها الصحي".

ونقلت "فرانس برس" عن مدير الشبكة المذكورة أن أهالي المرأة (65 عاما) قالوا إنها كانت تعاني من مشاكل صحية، بما فيها السكري وأمراض القلب، لكنهم لم يحددوا سبب وفاتها.

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وحسب معطيات "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن ما لا يقل عن 13 امرأة و15 طفلا لا يزالون محتجزين لدى تنظيم "داعش"، بعد أن اختطف التنظيم أكثر من 30 رهينة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وكان تنظيم "داعش" قد أعدم الأسبوع الماضي أحد الرهائن، وهو شاب في الـ 19 من عمره.

المصدر: فرانس برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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