تونس.. إصابات في حادث انقلاب قطار سريع شمال غرب البلاد

انقلب ظهر الخميس قطار سريع لنقل المسافرين على مستوى منطقة الزوارين من معتمدية الدهماني التابعة لولاية الكاف، شمال غرب تونس.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن عددا من الركاب أصيبوا في الحادث، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية هرعت لنقل المصابين إلى المستشفى الجهوى بالكاف.

وقالت إذاعة "شمس أف أم" نقلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أنيس الوسلاتي، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

من جهتها أفادت صحيفة "الشروق" بأن قرابة 22 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى المحلي بالدهماني.

وذكرت الصحيفة التونسية أن القطار كان على متنه 30 راكبا، مشيرة إلى أن سبب الحادث حسب المعاينة الأولى يعود إلى خلل في سكة الحديد.

كما بينت أن وحدات الحماية المدنية بصدد التثبت من إمكانية وجود جرحى أو ضحايا تحت عجلات القطار.

ونشر النشطاء صورا وأشرطة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي للقطار إثر الحادث مباشرة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية