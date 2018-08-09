 
مباشر

الأمم المتحدة: موسكو وطهران وأنقرة حريصة على تجنب سفك الدماء في إدلب

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: موسكو وطهران وأنقرة حريصة على تجنب سفك الدماء في إدلب
Reuters Carlo Allegri
مقر الأمم المتحدة في نيويرك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmn7

ذكرت الأمم المتحدة أن روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، أكدت للمنظمة العالمية حرصها على فعل كل ما بوسعها من أجل تجنب معركة دامية في محافظة إدلب السورية.

وأوضح مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيغلاند اليوم أن موسكو وطهران وأنقرة أبلغت اجتماعا لقوة المهام الإنسانية في سوريا حرصها على تفادي معركة قد تهدد أرواح ملايين المدنيين في محافظة إدلب.

إقرأ المزيد
مخيم للنازحين السوريين في إدلب قرب الحدود التركية تقرير أممي: معركة إدلب تهدد بنزوح 700 ألف نسمة

وقدّر إيغلاند عدد سكان المحافظة الشمالية بنحو أربعة ملايين شخص أو أكثر، معربا عن أمل المنظمة العالمية في أن يخرج المبعوثون الدبلوماسيون والعسكريون باتفاق لتجنب سفك الدماء.

في الوقت ذاته، أشار المسؤول إلى أن الأمم المتحدة تستعد للتعامل مع عواقب المعركة المحتملة وستطلب من تركيا إبقاء حدودها الجنوبية مفتوحة بغية السماح للمدنيين بالفرار من منطقة القتال إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا