المقاومة الفلسطينية لـRT: إنهاء التصعيد مرتبط بسلوك إسرائيل

أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، في اتصال هاتفي مع قناة "RT" عن استعداد غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية لإنهاء التصعيد إذا أوقفت إسرائيل القصف.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الفصائل الفلسطينية ستبقى في حالة جهوزية للرد على أي عدوان إسرائيلي، موضحا أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا خطيرا، حيث يتعرض إلى غارات ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بقصف صاروخي باتجاه إسرائيل.

وقد طالبت السلطات الفلسطينية الرسمية، صباح اليوم، المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل، لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية".

وقالت حركة "فتح" في بيان اليوم الخميس "إن دولة الاحتلال تواصل جرائمها ومجازرها ضد أبناء شعبنا، أمام صمت العالم، غير عابئة بالقانون الدولي"، وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ "القيام بواجباته في التصدي للرعونة والهمجية الإسرائيلية".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن "العدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة يتطلب رص الصفوف وتوحيد الطاقات من أجل مواجهته والتصدي له".

المصدر:RT