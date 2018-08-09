إصابة 6 إسرائيليين بقصف من غزة ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بأنه تم رصد إطلاق نحو 80 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، منذ منتصف الليلة الماضية، مؤكدا إصابة 6 إسرائيليين بجروح.

وقال مراسلنا إن القبة الحديدية اعترضت عددا من القذائف، مشيرا إلى أن معظمها سقط في مناطق مفتوحة.

في هذه الأثناء قررت السلطات الإسرائيلية وقف حركة القطارات بين مستوطنتي عسقلان وسديروت.

‏هذا وقام الطيران الإسرائيلي باستهداف موقع أثري على شاطئ دير البلح، مخلفا إصابات.

RT

وأوضح مراسلنا أن الطيران الإسرائيلي استهدف أرضا زراعية في محيط موقع عسقلان شمال قطاع غزة، كما قصف موقع البحرية غرب مدينة دير البلح، وموقع البحرية غرب بلدة بيت لاهيا.

RT

كذلك أغار سلاح الجو الإسرائيلي على أرض خالية غرب محررة "نتساريم" قرب صالة البيدر، وقصف موقعا شمالي "ثكنة سعد صايل" شرق مدينة رفح.

RT

المصدر: RT