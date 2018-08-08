مستشار في وزارة المصالحة السورية لـ RT: تتوفر جميع الضمانات لعودة المهجرين

أكد المستشار في وزارة المصالحة السورية والمنسق في هيئة إعادة المهجرين أحمد منير، أن كافة الضمانات متوفرة لعودة المهجرين وبدون شروط، مشددا على أن الحكومة "لم تتخل عن أبنائها".

وقال منير في حديث لـRT: "الحكومة أصدرت تشريعا خاصا لتمكن جميع السوريين من الحصول على جوازات السفر.. ويشمل الأمر الجميع بمن فيهم المنشق والضابط الفار من الخدمة".

وأضاف: "بالطبع هناك الكثير من المشاكل، فحين يعود إلى أرض الوطن 6 ملايين و970 ألف مواطن ساهمت في قتلهم وتدميرهم وتشريدهم قوى الشر".. "لقد تم تدمير البنى التحتية والمنشآت والجسور ومدن بالكامل تم تدميرها بشكل ممنهج على يد العدوان الصهيو - أمريكي".

وشدد المستشار السوري، على أن الحكومة قامت بواجبها، ومنذ بداية الأزمة، حتى في المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وداعش، وقال: "الحكومة كانت تقوم بدفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات وإيصال الغاز والوقود والطاقة الكهربائية، وبالتالي لم تتخل الدولة عن دورها في المناطق التي كانت تخضع للإرهاب فكيف من الممكن أن تتخلى عن أبنائها الذين عانوا من الإرهاب".

وأضاف: "هم سوريون ويحملون الهوية السورية، فالمسؤولة عنهم سوريا وحدها".

وأشاد منير، بالجهود التي تبذلها روسيا في المساعدة بإعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم، وأن هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الهيئات والوزارات من الجانبين الروسي والسوري، وفي مقدمتها الدفاع والطوارئ، لاستحداث 10 مراكز لعودة المهاجرين واللاجئين وتأمين كافة الوثائق وفتح السفارات، كما تم التنسيق مع مع الجانب الروسي وبالأخص وزارة الدفاع لاستحداث مكتب عودة المهجرين في مركز المصالحة في حميميم.

وقال المسؤول السوري: "روسيا لعبت دورا أساسيا في العملية سواء عن طريق تأمينات لوجستية أو في المساعدة في عودة السوريين إلى بلادهم".

ونوه منير، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من قبل رئاسة الوزراء السورية، برئاسة الوزير حسين مخلوف للإشراف على عمل اللجنة والمتابعة والتنسيق، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع أكثر من 41 سفارة لتدقيق أعداد اللاجئين في كل دولة.

وختاما، وجه المستشار السوري رسالة إلى أبناء وطنه دعاهم فيها إلى العودة لوطنهم، قائلا: "كل الأمور مسهلة وضمانتكم هي وطنكم".

المصدر: RT