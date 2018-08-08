تحرير مختطفين بعملية خاصة في العراق (فيديو)

تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير 3 عراقيين اختطفوا من ناحية الدجيل شمال بغداد، والتي شهدت الأسبوع الماضي توترا أمنياً بعد مقتل مدنيين تلاه مواجهات مسلحة.

وأشرف وزير الداخلية العراقية على عملية التحرير بشكل مباشر، وشارك القوة الأمنية الخاصة مهمتها ميدانيا، حيث عُثر على المختطفين في إحدى المناطق في محيط بغداد المعروفة باضطرابها الأمني، دون أن تكشف السلطات عن اسم المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية، تلقت RT نسخة منه، أنه "بإشراف ومتابعة وحضور ميداني من قبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي تمكنت قوة المهمات الخاصة في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية ناجحة تمخض عنها تحرير المختطفين الثلاثة".

وأضاف البيان أن "المختطفين من سكان قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، وهم قاسم عراك سمير وشقيقه عباس عراك سمير، وعناد محمود هزاع واختطفوا قبل أسبوع".

المصدر: RT