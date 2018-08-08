 
مباشر

السلطات السعودية تمنع عشرات الآلاف من دخول مكة المكرمة

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تمنع عشرات الآلاف من دخول مكة المكرمة
Reuters Fahad Shadeed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmir

كشفت  صحيفة "الرياض" السعودية نقلا عن قيادة قوة أمن الحج أن إجمالي عدد الذين منعوا من الدخول إلى مكة المكرمة بلغ 188 ألفا و 464 شخصا، كانت تقلهم عشرات آلاف المركبات.

وأفات الصحيفة السعودية بأن الذين مُنعوا من دخول مكة المكرمة جميعهم ممن لم يحصلوا على تصاريح عمل وتنقل خلال موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن التفتيش جرى عبر مراكز نقاط الفرز على مداخل المدينة المقدسة البالغ عددهم 12 مركزا.

وأكدت قيادة أمن الحج أن الحملة مستمرة للقضاء على المخالفين لكافة التعليمات المنظمة للحج والهادفة إلى توفير الراحة واليسر لحجاج بيت الله الحرام.

المصدر: "الرياض" السعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا