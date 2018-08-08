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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من قطاع غزة
Reuters Amir Cohen
إطلاق صاروخ اعتراضي لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية (صورة من الأرشيف)
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن 8 صواريخ أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وتم اعتراض اثنين منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.

وقبل ذلك دوت صفارات الإنذار في سديروت وشاعار هانيغيف.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صاروخين سقطا على سديروت، وأسفرا عن إصابة شخصين بجروح.

وكانت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قد رفعت "مستوى الخطر" في المناطق الحدودية بعد رصدها تحركات لعناصر حركة حماس، اعتبرتها تحضيرا لإطلاق صواريخ.

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كما استهدف مجهولون عربة هندسية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي شمالي قطاع غزة، وأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاه غزة ردا على استهداف العربة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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