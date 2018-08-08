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إطلاق نار على عربة إسرائيلية عند الحدود مع غزة

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إطلاق نار على عربة إسرائيلية عند الحدود مع غزة
Twitter @AvichayAdraee
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن آلية هندسية إسرائيلية كانت تعمل بالقرب من السياج الأمني على حدود قطاع غزة، تعرضت لإطلاق نار.

وكتب أدرعي في حسابه على موقع "تويتر": "قام مخربون بإطلاق نار باتجاه آليات هندسية مدنية كانت تهم بإنشاء العائق الأمني في منطقة السياج الأمني شمال قطاع غزة"، مضيفا أنه "تم رصد إصابة في آلية هندسية".

ونشر أدرعي في حسابه على "تويتر" صورا للآلية المستهدفة.

وردا على إطلاق النار على الآلية الهندسية، قصفت دبابة للجيش الإسرائيلي موقعا تابعا لحركة حماس في شمال قطاع غزة، حسبما أكد أدرعي.

المصدر: RT

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