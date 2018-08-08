اعتقال ألماني يشتبه بصلته بالاستخبارات الأردنية

أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال مواطن متهم بالعمل لصالح الاستخبارات الأردنية.

وذكرت النيابة العامة في مدينة كارلسروه في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب غربي البلاد أن "النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن المتهم كانت له اتصالات بالاستخبارات الأردنية في عام 2016".

وحسب المعلومات التي أوردتها النيابة العامة، فإن المشتبه به جمع معلومات عن مسجد في مدينة هيلدسهايم (ولاية ساكسونيا السفلى وسط البلاد) وزواره، وقدم معلومات عن أشخاص كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات إرهابية، إلى الجهات التي عمل لصالحها.

ولفتت النيابة العامة إلى أن المسجد المذكور كانت تديره "الخلية الإسلامية الناطقة بالألمانية في هيلدسهايم"، المحظورة بقرار من وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى في مارس عام 2017.

يشار إلى أن المشتبه به مواطن ألماني، اسمه "ألكسندر ب." يبلغ من العمر 33 سنة.

المصدر: تاس