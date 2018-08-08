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بلغاريا بصدد افتتاح سفارة لها في السعودية

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بلغاريا بصدد افتتاح سفارة لها في السعودية
AFP BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace
رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في السعودية
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أعلنت الحكومة البلغارية أنها خصصت أموالا لفتح سفارة لها في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للحكومة البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه "خلال زيارة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف إلى السعودية في نوفمبر عام 2017 جرى التأكيد على نية فتح سفارة بلغارية في الرياض".

يشار إلى أنه تم تخصيص نحو 800 ألف يورو لفتح السفارة.

وجاء في البيان كذلك أن أولويات التعاون بين بلغاريا والسعودية هي تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاتصالات بين أوساط الأعمال في البلدين.

وستكون لدى السفارة البلغارية في السعودية هيئة خاصة بالشؤون التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى القسمين السياسي والقنصلي.

المصدر: تاس

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