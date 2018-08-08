// 26.06.2018 по тикету 15478
حماس: نجري محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية - أممية مع إسرائيل
Ahmed Zakot
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أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية، أن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة "في مرحلة متقدمة".
وقال خليل الحية: "نحن في مراحل متقدمة، وإن شاء الله نقطف ثمارا طيبا، نعود به لشعبنا على طريق إنهاء الحصار ومعاناة شعبنا الفلسطيني في غزة".
وأدلى نائب إسرائيلي بتصريحات مشابهة وتوقع حصول انفراج بعد مواجهات مستمرة منذ أربعة أشهر تخللتها تهديدات متبادلة بالحرب.
المصدر: رويترز
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