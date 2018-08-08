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حماس: نجري محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية - أممية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

حماس: نجري محادثات غير مباشرة بوساطة مصرية - أممية مع إسرائيل
Ahmed Zakot
خليل الحية
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أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية خليل الحية، أن محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى اتفاق للتهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة "في مرحلة متقدمة".

وقال خليل الحية: "نحن في مراحل متقدمة، وإن شاء الله نقطف ثمارا طيبا، نعود به لشعبنا على طريق إنهاء الحصار ومعاناة شعبنا الفلسطيني في غزة".

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وأدلى نائب إسرائيلي بتصريحات مشابهة وتوقع حصول انفراج بعد مواجهات مستمرة منذ أربعة أشهر تخللتها تهديدات متبادلة بالحرب.

المصدر: رويترز

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