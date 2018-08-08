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طلب محيّر من سفيرة كندا في لبنان بشأن "شريكة حياتها"

أخبار العالم العربي

طلب محيّر من سفيرة كندا في لبنان بشأن
twitter.com/lamourem
إيمانويل لامورو
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامور، تقدمت بطلب استثنائي للخارجية اللبنانية لمنح "شريكة حياتها" إقامة دبلوماسية تمنح عادة لزوجات وأزواج الدبلوماسيين.

وأوضحت المصادر أن "دوائر القرار في الخارجية محتارة حتى الآن، في كيفية التعامل مع هذا الطلب، خاصة وأنه لم يسبق لها أن تعاملت مع حالات دبلوماسية كهذه من قبل".

المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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