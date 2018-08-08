طلب محيّر من سفيرة كندا في لبنان بشأن "شريكة حياتها"

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامور، تقدمت بطلب استثنائي للخارجية اللبنانية لمنح "شريكة حياتها" إقامة دبلوماسية تمنح عادة لزوجات وأزواج الدبلوماسيين.

#علم_وخبر | تطلب سفيرة #كندا في #بيروت من وزارة الخارجية منح شريكتها في الحياة التي ترغب في الإقامة معها في لبنان، الإقامة الدبلوماسية التي تُمنح لزوجات وأزواج الدبلوماسيين#حقوق_المثليينhttps://t.co/OoQYWXwP7H — جريدة الأخبار (@AlakhbarNews) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وأوضحت المصادر أن "دوائر القرار في الخارجية محتارة حتى الآن، في كيفية التعامل مع هذا الطلب، خاصة وأنه لم يسبق لها أن تعاملت مع حالات دبلوماسية كهذه من قبل".

المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية