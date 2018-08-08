بغداد تدعو السعودية وكندا إلى تجاوز الخلاف خدمة للمصالح العليا

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم المملكة السعودية وكندا إلى تجاوز الخلاف الدبلوماسي بينهما وتغليب المصالح العليا للدولتين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان صادر اليوم أن الوزارة تتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا، معربا عن بالغ أسف بغداد لهذا التطور.

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ودعا المتحدث طرفي الخلاف إلى "تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصالح العليا للدولتين واستحضار التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية وضرورة احترام السيادة المتبادل بين الدولتين".

وتابع: "في الوقت الذي نرى فيه أن سيادة البلدان وحقوق الإنسان ضرورتان ملحتان، فإن الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة والعالم والتوترات التي تزداد يوما بعد آخر وتنامي الإرهاب، هي عوامل لا تقل أهمية وضرورة لحماية الأمن والسلم الدوليين".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية مؤخرا بين الرياض وأوتاوا بعد أن طالبت كندا السعودية بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم الرياض.

من جهتها، اتهمت السعودية كندا بالتدخل في شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وأعلنت السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، كما حظرت التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

المصدر: السومرية نيوز