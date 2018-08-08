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الصور الأولى للجنود المصريين أصحاب أفضل إصابة صاروخية في الألعاب العسكرية

أخبار العالم العربي

الصور الأولى للجنود المصريين أصحاب أفضل إصابة صاروخية في الألعاب العسكرية
RT
جندي من قوات الجيش المصري
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تمكنت RT من الحصول على صور الفريق المصري المشارك في مسابقة "السماء الصافية" ضمن الألعاب العسكرية الدولية في الصين.

RT
لحظة تتويج القوات المصرية بالميدالية الذهبية

وحصلت RT على الصورة الرسمية لفريق قوات الدفاع الجوي المصري المشارك في المسابقة، وصاحب أفضل إصابة صاروخية، تمكن من خلالها الحصول على المركز الأول في الجولة الثانية من المسابقة.

RT
جنود الجيش المصري المشاركين في الألعاب العسكرية مسابقة السماء الصافية

وشهدت الجولة الثانية من الألعاب العسكرية الدولية وخاصة في مسابقة "السماء الصافية" في الصين، تفوق قوات الدفاع الجوي المصرية على باقي القوات المتنافسة واحتلالها المركز الأول.

RT
الميدالية الذهبية للقوات المصرية

وفي الفيديو المرفق، تبدو إصابة دقيقة لجندي مصري، باستخدام قاذف QW الصيني المشابه لقاذف "إيغلا – إس" الروسي الشهير.

وساعدت هذه الإصابة في احتلال القوات المصرية المركز الأول في الجولة الثانية من المسابقة، بعد شغلها المركز الثاني في الجولة الأولى وراء الصين.

RT
الجيش المصري يحصل على المدالية الذهبية والفضية عن اليوم الأول والثاني

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة، قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك.

RT
قوات الدفاع الجوي المصري المشاركة في المسابقة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بينها من الدول العربية السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: RT

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