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"هآرتس" تكشف عن خطة لتوسيع مستوطنة عميحاي لـ3 أضعافها

أخبار العالم العربي

Reuters /Ammar Awad
مستوطنة إسرائيلية
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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تخطيط تل أبيب لتوسيع منطقة نفوذ مستوطنة عميحاي شمالي الضفة الغربية إلى زهاء ثلاثة أضعافها، لتشمل نقطة استيطانية عشوائية تبعد عنها عدة كيلومترات.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم أن الخطة الجديدة تهدف حسب مصادر مطلعة، إلى منح البؤرة الاستيطانية عادي عاد صفة قانونية، لتصبح بذلك عميحاي الواقعة جنوب نابلس أكبر مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وسوف توسع إسرائيل المستوطنة حسب الخطة، بـ60 وحدة سكنية إضافية في المرحلة الأولى و300 أخرى في المستقبل، ونشرت الصحيفة خريطة تظهر خطوات التوسيع.

صحيفة هآرتس

وأشارت الصحيفة إلى أن عميحاي الواقعة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة، بناها المستوطنون الذين تم إجلاؤهم عن مستوطنة عامونا غير القانونية، ويسكنها خاليا نحو 40 عائلة.

المصدر: هآرتس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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