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طائرات مسيرة تستهدف مطارا عسكريا غربي سوريا

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طائرات مسيرة تستهدف مطارا عسكريا غربي سوريا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
مطار الشعيرات العسكري السوري (أرشيف)
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تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرات مسيرة هاجمت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي الليلة الماضية، حسبما أفاد ناشطون سوريون.

وتحدث الناشطون عن وقوع عدة انفجارات في المطار دون ذكر أي معلومات عن أضرار أو خسائر بشرية، فيما أكدت مصادر أخرى قيام الدفاعات الجوية بتدمير الطائرات المهاجمة.

واعتبر البعض أن هذا الهجوم مشابه للهجمات التي تستهدف بين حين وآخر قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، والتي يقف وراءها عناصر من الجماعات المسلحة.

ورجح آخرون أن الهجوم على الشعيرات نفذته إسرائيل، وذلك بعد تدمير هدفين جويين لها يعتقد أنهما طائرتا استطلاع دون طيار، غربي دمشق الأسبوع الماضي.

المصدر: مواقع إخبارية سورية

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