طائرات مسيرة تستهدف مطارا عسكريا غربي سوريا

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرات مسيرة هاجمت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي الليلة الماضية، حسبما أفاد ناشطون سوريون.

وتحدث الناشطون عن وقوع عدة انفجارات في المطار دون ذكر أي معلومات عن أضرار أو خسائر بشرية، فيما أكدت مصادر أخرى قيام الدفاعات الجوية بتدمير الطائرات المهاجمة.

واعتبر البعض أن هذا الهجوم مشابه للهجمات التي تستهدف بين حين وآخر قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، والتي يقف وراءها عناصر من الجماعات المسلحة.

ورجح آخرون أن الهجوم على الشعيرات نفذته إسرائيل، وذلك بعد تدمير هدفين جويين لها يعتقد أنهما طائرتا استطلاع دون طيار، غربي دمشق الأسبوع الماضي.

#Syria: last night #Shayrat Airbase was reportedly targeted by drones, possibly like those used to target #Khmeimim Airbase. It's the 2nd incident in a week after what happened in #Damascus on 2nd August. pic.twitter.com/mEFDk1yM19 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 8, 2018

مستنفرين من مبارح

الاسرائيلي عم ينوضر من بعيد

من شوي اسقاط drone فوق مطار الشعيرات — Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) August 7, 2018

المصدر: مواقع إخبارية سورية