تجدد الاعتصام في محافظة المثنى ورفع أطول علم عراقي

تجددت الاعتصامات في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، ورفع المعتصمون أطول علم عراقي بلغ طوله 45 مترا، مؤكدين بقاء العلم في ساحة الاحتفالات مع المعتصمين.

وقال أحمد زغير وهو أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع RT: "جددنا الاعتصام اليوم في ساحة الاحتفالات وسط المحافظة، وهناك مجاميع أخرى من الشباب وكبار السن ستنضم إلينا في الساعات المقبلة".

وأضاف "رفعنا العلم العراقي بهذا الحجم الكبير لنؤكد للجميع أننا أبناء هذه البلاد، وأن لا شيء يسمو على اسم العراق وحتى نقطع الطريق على كل من يُريد التشكيك بنا أو رفع شعار أو راية غير عراقية".

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وأشار زغير إلى أن "المعتصمين سيبقون في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم"، مبينا أن "أيا من مطالب المتظاهرين لم ينفذ حتى الآن".

ومن المتوقع أن تشهد الجمعة المقبلة تظاهرات كبيرة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، أبرزها محافظة البصرة التي يحشد الناشطون فيها لتظاهرة واسعة.

المصدر: RT