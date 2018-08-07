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روسيا تتصدر السياحة الأجنبية في مدينة العقبة الأردنية

مال وأعمال

روسيا تتصدر السياحة الأجنبية في مدينة العقبة الأردنية
Reuters
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قال رئيس مجلس منطقة العقبة الأردنية ناصر الشريدة، إن السياح الروس تصدروا السياحة الأجنبية في مدينة العقبة، لافتا إلى نمو عدد القادمين من فرنسا وهولندا، فيما تتصدر السعودية عربيا. 

وأضاف الشريدة أن عدد السائحين القادمين إلى مدينة العقبة الساحلية ارتفع بنسية 56% في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ووصل إلى 477 ألف سائح، شكلت السياحة الأجنبية منهم 54%، مشيرا إلى الاستراتيجية للعام الحالي تهدف لزيادة عدد السياح إلى العقبة لغاية 750 ألف سائح.

وأوضح المسؤول الأردني أن نسبة الإشغال الفندقي خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 51% من 49 % خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفعت معدلات عدد الليالي التي أمضاها السياح في العقبة لتصل إلى 3,7 ليلة مقارنة مع 3,4 ليلة.

المصدر: "بترا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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