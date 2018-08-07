"الجهاد الإسلامي" من موسكو: التوازن مطلوب ونحن نستمع للجميع

قال عضو المكتب السياسي والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية محمد الهندي، إن روسيا أبلغت وفد الحركة في موسكو برغبتها في التعرف على موقف الحركة عن كثب سعيا لاستطلاع الآراء.

ونقل مراسل RT في قطاع غزة، عن الهندي قوله: "موسكو تريد أن تلعب دورا في المنطقة".. "والتوازن مطلوب ونحن نستمع للجميع".

وفيما يتعلق بما يتم تداوله حول المحادثات التي تجري في العاصمة المصرية وما يقال عن وجود هدنة مقابل تخفيف الحصار من الجانب الإسرائيلي، أكد الهندي أن "حركة حماس لا تأخذ قرارا إلا بعد الرجوع للفصائل الفلسطينية".. "أي هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل قضية لا تخص حماس وحدها بل كل الفصائل والشعب الفلسطيني".

وأضاف أن حركته "لا تقبل بمقايضة المعاناة مقابل تحسين الوضع الإنساني"، مؤكدا أن "التهدئة الميدانية مرتبطة بما يحدث على الأرض وليس فيها ما يدعو إلى الحرج ونرفض التهدئة الطويلة مقابل تحسينات، حماس والجهاد وباقي الفصائل ترفض ذلك".

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وأكد الهندي أن حركته "تتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية ونحن حركة مقاومة ولدينا استعداد قوي للحفاظ على المقاومة والقدس هي المحور الأساسي لدينا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع وفد الحركة وتبادلا الآراء حول مجموعة المسائل المتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك تطور الوضع في قطاع غزة وحوله.

وشدد الجانب الروسي على "أهمية التوصل في أسرع وقت إلى توافق فلسطيني شامل، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تعد الممثل الشرعي الأوحد للشعب الفلسطيني كشرط تمهيدي ضروري لتحقيق تطلعاته في إقامة دولة فلسطين مستقلة وموحدة على أساس القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبادرة العربية للسلام بهذا الخصوص".

وقد وصل يوم الاثنين الماضي، وفد تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" إلى موسكو بدعوة رسمية من الجانب الروسي، يترأسه الأمين العام للحركة داخل الأراضي الفلسطينية زياد النخالة، بالإضافة إلى عضوي المكتب السياسي للحركة محمد الهندي، وأنور أبو طه.

المصدر: RT + وكالات