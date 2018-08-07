خلافات حول موعد انتخابات إقليم كردستان العراق

تدور في إقليم كردستان العراق خلافات بين بعض الأحزاب الكردية حول موعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقرر إجراؤها في الثلاثين من سبتمبر القادم.

وهذا الانشقاق في الرؤى والمواقف داخل تلك الأحزاب لم تعرف أسبابه، فهناك من يدعو لتعجيل موعد الانتخابات ومن يطالب بتأجيلها.

وقالت مصادر في كردستان العراق لـRT إن "الخلافات تدور بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب التي تعارضه، فالديمقراطي مع موعد الإنتخابات في الثلاثين من سبتمبر، لكن بقية الأحزاب تريد تأجيلها".

وأضافت المصادر أن الأحزاب لم تحدد موعدا فيما إذا كانت ستؤجل الانتخابات، لكنها ترى ضرورة التأجيل للعام المقبل".

وحدد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الـ 30 أيلول المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق.

المصدر: RT