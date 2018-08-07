العثور على الشاب السعودي المفقود في تركيا

أعلنت القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الثلاثاء في بيان، العثور على المواطن السعودي سالم الحربي الذي فقد داخل مطار أتاتورك برفقة والدته.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية التركية أبلغت القنصلية صباح اليوم الثلاثاء أن الحربي موجود في أحد مستشفيات إسطنبول، وتوجه موظف من القنصلية وأفراد عائلة الحربي الموجودين في تركيا إلى المستشفى للتعرف عليه واستلامه من الشرطة وتبين أن الشاب المفقود (28 عاما) يتمتع بصحة جيدة.

القنصلية السعودية في اسطنبول تعلن العثور على المواطن المفقود في تركيا https://t.co/K9GRQKitT6#الوئام — صحيفة الوئام (@alweeamnews) August 7, 2018

وأضاف البيان أن الشاب سيغادر الأراضي التركية برفقة عائلته إلى السعودية فور انتهاء الإجراءات اللازمة.



إقرأ المزيد

المصدر: عكاظ