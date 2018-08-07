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العثور على الشاب السعودي المفقود في تركيا

أخبار العالم العربي

العثور على الشاب السعودي المفقود في تركيا
Reuters Murad Sezer
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أعلنت القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الثلاثاء في بيان، العثور على المواطن السعودي سالم الحربي الذي فقد داخل مطار أتاتورك برفقة والدته.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية التركية أبلغت القنصلية صباح اليوم الثلاثاء أن الحربي موجود في أحد مستشفيات إسطنبول، وتوجه موظف من القنصلية وأفراد عائلة الحربي الموجودين في تركيا إلى المستشفى للتعرف عليه واستلامه من الشرطة وتبين أن الشاب المفقود (28 عاما) يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف البيان أن الشاب سيغادر الأراضي التركية برفقة عائلته إلى السعودية فور انتهاء الإجراءات اللازمة.

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المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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