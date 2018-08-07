// 26.06.2018 по тикету 15478
الجيش الليبي يمنح المسلحين في درنة مهلة للاستسلام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmcx
أفاد مراسلنا في ليبيا بأن الجيش الوطني، أمهل عبر مناشير من تبقى من المسلحين المتحصنين داخل منطقة المغار بدرنة 24 ساعة لتسليم أنفسهم للهلال الأحمر الليبي.
وجاء في المناشير أن الهلال الأحمر يوجد عند نقطتين بالقرب من المسجد العتيق وسوق الظلام، مؤكدة ضمان سلامة من يسلم نفسه خلال المدة المحددة قبل الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.
وتقع درنة على بعد 1000 كم شرقي العاصمة الليبية طرابلس ويسيطر عليها تحالف من جماعات تحمل اسم "مجلس شورى مجاهدي درنة".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)