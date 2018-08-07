الجيش الليبي يمنح المسلحين في درنة مهلة للاستسلام

أفاد مراسلنا في ليبيا بأن الجيش الوطني، أمهل عبر مناشير من تبقى من المسلحين المتحصنين داخل منطقة المغار بدرنة 24 ساعة لتسليم أنفسهم للهلال الأحمر الليبي.

وجاء في المناشير أن الهلال الأحمر يوجد عند نقطتين بالقرب من المسجد العتيق وسوق الظلام، مؤكدة ضمان سلامة من يسلم نفسه خلال المدة المحددة قبل الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء.

إقرأ المزيد

وتقع درنة على بعد 1000 كم شرقي العاصمة الليبية طرابلس ويسيطر عليها تحالف من جماعات تحمل اسم "مجلس شورى مجاهدي درنة".

المصدر: RT