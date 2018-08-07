// 26.06.2018 по тикету 15478
مركز المصالحة الروسي: المسلحون يعتقلون عشرات المعارضين السوريين في إدلب وحماة
Reuters
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قال المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا إن مسلحين من تنظيمي "هيئة تحرير الشام" (النصرة) و"جبهة تحرير سوريا" اعتقلوا عشرات المعارضين السوريين في مناطق سيطرتهم في إدلب وحماة.
وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية أن حملة اعتقالات المعارضين السوريين من قبل قيادة التنظيمين ترمي إلى "تقويض التسوية وتطبيع الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد وإفشال جهود المصالحة بين أطراف النزاع السوري هناك".
ودعا المركز قيادات المسلحين إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والتحول إلى مسار التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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