تسمية أعضاء "هيئة التنسيق لإعادة المهجرين السوريين في الخارج"

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس قرارا بتسمية أعضاء "هيئة التنسيق لإعادة المهجرين السوريين في الخارج" المشكلة حديثا.

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وتتضمن عضوية الهيئة معاوني وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام وممثلين عن وزارة المصالحة الوطنية والجهات المختصة، بحسبما أفادت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

وحدد القرار مهمة الهيئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمحلية والعربية والدولية والتي يهدف نشاطها إلى تأمين الظروف الملائمة لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى أرض الوطن والسعي إلى توفير سبل المعيشة الكريمة لهم.

وترفع الهيئة التي يرأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، تقريرا دوريا إلى مجلس الوزراء حول نتائج عملها ومقترحاتها لتعزيز عودة المهجرين.

وأعلنت الحكومة السورية استحداث الهيئة بعد أقل من شهر على إطلاق موسكو مبادرة لإعادة اللاجئين السوريين من الخارج.

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المصدر: صحيفة "الوطن" السورية