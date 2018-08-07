المغرب ينضم لمسابقات قوات الإنزال ضمن الألعاب العسكرية الدولية

قرر المغرب الانضمام إلى مسابقة "فصيلة الإنزال" العام المقبل ضمن الألعاب العسكرية الدولية التي تقام في روسيا.

وقال رئيس هيئة تحكيم المباريات، الفريق أندريه فيازنيكوف: "في العام المقبل سيتم توسيع دائرة المشاركين في هذه المسابقة"، مؤكدا أن المغرب والهند وجنوب إفريقيا ستنضم للمسابقة.

وأوضح أن ممثلي الهند حضروا فعاليات مسابقة قوات الإنزال بصفة مراقبين هذا العام، وقرروا المشاركة فيها العام المقبل. وشارك فريق من جنوب إفريقيا في بعض مراحل المسابقة بشكل رمزي، وفي العام المقبل سيشارك بصفة أحد المتسابقين.

أما فريق المغرب، فشارك في الألعاب العسكرية هذا العام ضمن فيئة واحدة فقط من المسابقات، وأعلن مشاركته في جميع المراحل العام المقبل.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في ميدان التدريبات "زافيليتشيه" داخل مقاطعة بسكوف غربي روسيا، المرحلة الرابعة من مسابقة "فصيلة الإنزال" لقوات الإنزال الجوي. وتشارك في المسابقة 10 دول، منها إيران والجزائر.

وتتصدر مسابقة "فصيلة الإنزال" حتى الآن فرق روسيا وبيلاروس والصين.

المصدر: نوفوستي