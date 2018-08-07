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بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس

أخبار العالم العربي

بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس
Globallookpress Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB
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دعت بريطانيا كندا والسعودية إلى ضبط النفس على خلفية التوترات الدبلوماسية الأخيرة بين أوتاوا والرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: "كندا والسعودية تعتبران شريكين قريبين للمملكة المتحدة ونحن ندعو لضبط النفس في ظل الوضع الحالي".

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وأضافت: "المملكة المتحدة تدعم حقوق الإنسان بقوة. ونحن دائما نتطرق إلى قلقنا حول شؤون حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية، بما في ذلك الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حقوق الإنسان".

وانتقدت كندا السعودية على اعتقال  نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين، واعتبرت السعودية هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها.

المصدر: رويترز

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