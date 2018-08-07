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دمشق تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران

أخبار العالم العربي

دمشق تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران
Sputnik
وزارة الخارجية السورية
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أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها "الشديدة" لقرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.. هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران والذي قوبل بانتقادات واسعة حتى من جانب حلفاء واشنطن".

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وأضاف أن سوريا "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات للإدارة الأمريكية".

المصدر: سانا

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