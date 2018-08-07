الإنتربول يصدر مذكرة بطلب أردني لاعتقال المتهم في"قضية مصنع الدخان"

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الإنتربول أصدر مذكرة رسمية للبحث وجلب رجل الأعمال الأردني عوني مطيع، المشتبه الرئيس في "قضية مصنع الدخان".

وأوضحت صحيفة الغد الأردنية أن مذكرة الإنتربول جاءت بطلب من الحكومة الأردنية.

ونقل موقع "خبرني" الأردني عن مصادر مطلعة، أن عوني مطيع متواجد في لبنان.

وبناء على المعلومات الرسمية التي حصل عليها الموقع الأردني، فإن رجل الأعمال عوني مطيع غادر إلى لبنان يوم 11 يوليو قبل يوم واحد من المداهمات التي شهدها مصنع الدخان غير القانوني، بينما أُعلن عن هذه المعلومة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أي بعد مغادرته بـ10 أيام.

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وأضاف المصدر أنه ومنذ ذلك الحين، تتجاهل السلطات اللبنانية القضية دون تصريحات أو معلومات، كما أن وسائل الإعلامية اللبنانية لم تهتم بالقضية.

وأفاد الموقع بأن المعلومات التي حصل عليها تؤكد وجود عوني مطيع في لبنان، حتى الثاني والعشرين من يوليو الماضي.

ويواجه مطيع 5 تهم هي القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأردني، والتهرب الضريبي، وتقليد علامة تجارية، والغش، وأدرج على ملف هذه القضية نحو 30 متهما، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية بحسب مصادر مطلعة 16 شخصا حتى الآن، منهم نجلا مطيع.

المصدر: وكالات