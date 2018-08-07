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مصر تكشف دور قناة السويس في مساعدة إثيوبيا في طرد المحتل الإيطالي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر تكشف دور قناة السويس في مساعدة إثيوبيا في طرد المحتل الإيطالي (فيديو)
Globallookpress
موقع تواجد إثيوبيا
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أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر ساعدت إثيوبيا في طرد المحتل الإيطالي بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلاده قدمت لأديس أبابا تبرعات في ذلك الوقت.

وقال الوزير المصري خلال حوار على قناة المحور المصرية، إن حجم التبرعات المصرية لدعم إثيوبيا في طرد المحتل الإيطالي كبيرة، متابعا:" البنك الأهلي المصري أسس البنك المركزي في إثيوبيا في أوائل القرن العشرين".

وقال محمد عبد العاطي إن نهر النيل سبب خلافا بين دول حوض النيل بسبب قلة الوعي بإمكانات النهر، وفقدان الحوار المستمر، وإدارة ملف العلاقات بين الدول في بعض الأحيان من خلال الإعلام.

وأضاف عبد العاطي أنه في فترة الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا، منحت مصر للقنصلية الإثيوبية مقرا عند قناة السويس لمراقبة حركة السفن الإيطالية المتوجهة إلى إيطاليا.

المصدر: المحور

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