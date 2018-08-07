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وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرحب بمقتل العالم السوري إسبر

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وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرحب بمقتل العالم السوري إسبرعزيز اسبر مدير مركز البحوث العلمية السوري
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رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء بمقتل العالم عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية السوري، لكنه رفض التعليق على التقارير التي تؤكد أن إسرائيل كانت وراء اغتياله.

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عزيز إسبر، العالم السوري الذي اغتيل في الـ4 من أغسطس "نيويورك تايمز" تشير بأصابع الاتهام إلى "الموساد" في اغتيال العالم السوري إسبر

وقال كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء: "نحن بالطبع لا نعلق على هذا النوع من التقارير ولن أعلق الآن".

وأضاف: "أستطيع القول إنه على افتراض أن تفاصيل أنشطة هذا الرجل صحيحة وأنه كان يقوم بتطوير أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب إسرائيل، فأنا بالتأكيد سأرحب برحيله".

ورجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يكون جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وراء اغتيال إسبر قبل أيام.

وأكدت الصحيفة، أن إسبر كان أحد أهم علماء الصواريخ في سوريا، وأشرف على مشروع ترسانة من الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها على المدن الإسرائيلية.

يذكر أن إسبر قد اغتيل السبت الماضي في منطقة مصياف في ريف حماة وسط سوريا، بتفجير استهدف سيارته وأدى إلى مقتله وسائقه.

المصدر: i24news.tv

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