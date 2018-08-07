الخرطوم تدلي بدلوها في سيل الإدانات لكندا

أعلن السودان إدانته ورفضه القاطع لما وصفه بالادعاءات الكندية ضد السعودية الشقيقة، واعتبرها تدخلا صريحا وسافرا في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة وانتهاكا لأبسط الأعراف الدولية.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن "إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية تأتي بالاتساق مع موقفه المبدئي الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها ومحاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أي ذريعة جاءت هذه الإملاءات".

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وأوضح البيان أن السودان الذي يعاني كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها السعودية لردع مثل هذه التدخلات في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها.

وفي وقت سابق تضامنت عدة دولة عربية مع الرياض في خلافها مع أوتاوا، معربة عن استنكارها لموقف كندا من مسألة حقوق الإنسان في السعودية.

المصدر: وكالة السودان للأنباء