حزب كردي: بارزاني هو المعني بترشيح رئيس جمهورية العراق

أكدت عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فيان دخيل، في حديث لـ"السومرية نيوز" نشر اليوم، تمسك حزبها بمنصب رئيس الجمهورية في العراق بالدورة المقبلة.

وأشارت دخيل إلى أن زعيم الحزب مسعود بارزاني هو المعني بترشيح من يراه مناسبا لشغل المنصب.

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وقالت: "الاتحاد الوطني الكردستاني" كان قد نفى بشكل رسمي ترشيح محمد صابر لمنصب رئيس الجمهورية، مبينة أن هذا المنصب هو استحقاق انتخابي بصفته الكتلة الأكبر انتخابيا في إقليم كردستان العراق ولديه رغبة بهذه الدورة أن يكون رئيس الجمهورية من "الديمقراطي الكردستاني".

وأضافت: "الدستور أعطى الحق لأي شخص وأي طرف بالترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، لكن ضمن الدستور الذي تحدث عن التوازن بين المكونات، وكما جرت العادة أو العرف بالسنوات السابقة أن يكون رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البرلمان من السنة ورئيس الجمهورية من الكرد".

ولفتت إلى وجود مناقشات مستمرة مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" بهذا الصدد، لكنها لم تحسم حتى الآن رغم تأكيد "الديمقراطي الكردستاني" على التمسك بهذا المنصب.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، قد أكد مؤخرا أنه لا يوجد اتفاق حتى اللحظة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على مرشح رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام جميع القوى الكردية للمشاركة في مناقشات اختيار من يشغل هذا المنصب.

المصدر: "السومرية نيوز"