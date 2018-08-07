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مقتل شابين فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

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قتل شابان فلسطينيان صباح الثلاثاء جراء قصف الجيش الإسرائيلي لموقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن القتيلين هما الشابان أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي وهما عنصران من كتائب القسام.

وقالت مصادر محلية إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب موقع عسقلان.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على تعرض قوة عسكرية أسرائيلية لإطلاق نار من قبل "مخربين" شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث أن قوات الجيش جاهزة للرد على أي نية هجومية وأي اعتداء ضدها، محملا "حماس" مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

المصدر: وكالات

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