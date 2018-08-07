مقتل شابين فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

قتل شابان فلسطينيان صباح الثلاثاء جراء قصف الجيش الإسرائيلي لموقع عسقلان التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن القتيلين هما الشابان أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي وهما عنصران من كتائب القسام.

وقالت مصادر محلية إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب موقع عسقلان.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على تعرض قوة عسكرية أسرائيلية لإطلاق نار من قبل "مخربين" شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث أن قوات الجيش جاهزة للرد على أي نية هجومية وأي اعتداء ضدها، محملا "حماس" مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

ردًّا على تعرض قوة عسكرية الى اطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع #غزة قامت دبابة بقصف موقع #حماس الذي أطلقت منه النيران. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. سيتحرك #جيش_الدفاع ضد أي نية هجومية وأي اعتداء ضد قواتنا ويعتبر منظمة حماس الإرهابية مسؤولة لكل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 7 августа 2018 г.

نعيد التاكيد: إطلاق النار على قواتنا شمال قطاع #غزة كان من داخل موقع #حماس الذي استهدف ردًّا على ذلك — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 7 августа 2018 г.

المصدر: وكالات