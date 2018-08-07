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العبادي يصادق على إحالة مسؤولين بينهم وزراء لهيئة النزاهة

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العبادي يصادق على إحالة مسؤولين بينهم وزراء لهيئة النزاهة
Reuters Jonathan Ernst
حيدر العبادي
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن إحالة عدد من المسؤولين بينهم وزارء إلى هيئة النزاهة.

وقال بيان مقتضب لمكتب العبادي تلقت RT نسخة منه إن" الأخير صادق على إحالة عدد من المسؤولين الكبار لهيئة النزاهة بينهم وزراء"، مبينا أن "الإحالة جاءت بسبب ملفات فساد في مشاريع تتعلق بعقود مدارس متلكئة".

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من جهته كشف مصدر في مكتب العبادي غير مخول بالتصريح لـRT عن أن "الأيام المقبلة ستشهد أيضا إحالة قائمة جديدة إلى هيئة النزاهة تتضمن أسماء بعض المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد".

وأضاف أن "الأشخاص الذين سيحالون للهيئة خلال الفترة المقبلة، كانوا مسؤولين عن ملفات الكهرباء والتجارة وملفات أخرى".

المصدر: RT

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