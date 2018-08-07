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موريتانيا تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية

أخبار العالم العربي

موريتانيا تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية
Reuters / POOL New
وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد
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أعربت الخارجية الموريتانية، عن تضامن وتعاطف نواكشوط الكامل مع المملكة العربية السعودية في موقفها تجاه تصريحات الخارجية الكندية.

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وقالت الخارجية إن موريتانيا تعتبر التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

وأضافت أن هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل قد يهدد الأمن والاستقرار.

وأضافت أنها فوجئت بما قامت به وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية من تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها "الأوامر" للجانب السعودي بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذي سيادة، مطالبة كندا بسحب تصريحها غير المسبوق.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية

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