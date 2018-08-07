 
مباشر

رواية تكشف خلفيات محاولة راهب مصري الانتحار مرتين

أخبار العالم العربي

رواية تكشف خلفيات محاولة راهب مصري الانتحار مرتين
AFP
مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km6v

أفاد المحامي القبطي ممدوح رمزي، بأن الراهب فلتاؤس المقاري كان خالف القوانين الكنسية كثيرا قبل أن يحاول الانتحار بعد تجريده من رهبانيته.

إقرأ المزيد
البابا تواضروس الثاني مصر.. راهب يحاول الانتحار في دير شهد جريمة قتل غامضة

وأضاف: "كيف لراهب موّت نفسه جسديا، حسب تعاليم الدين المسيحي، أن يستمع لاعترافات من سيدات. هذا لا يصح لأنه قد يسبب له عثرة".

ولفت المحامي القبطي خلال مداخلة على هواء إحدى القنوات إلى أن "الكاهن هو من يستمع للاعترافات لأنه متزوج بينما الراهب محظور عليه فعل ذلك، وفلتاؤوس كان يستمع للاعترافات من النساء والرجال ولهذا تم تجريده قبل أن يحاول الانتحار".

المصدر: المصريون

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا