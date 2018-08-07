رواية تكشف خلفيات محاولة راهب مصري الانتحار مرتين

أفاد المحامي القبطي ممدوح رمزي، بأن الراهب فلتاؤس المقاري كان خالف القوانين الكنسية كثيرا قبل أن يحاول الانتحار بعد تجريده من رهبانيته.

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وأضاف: "كيف لراهب موّت نفسه جسديا، حسب تعاليم الدين المسيحي، أن يستمع لاعترافات من سيدات. هذا لا يصح لأنه قد يسبب له عثرة".

ولفت المحامي القبطي خلال مداخلة على هواء إحدى القنوات إلى أن "الكاهن هو من يستمع للاعترافات لأنه متزوج بينما الراهب محظور عليه فعل ذلك، وفلتاؤوس كان يستمع للاعترافات من النساء والرجال ولهذا تم تجريده قبل أن يحاول الانتحار".

المصدر: المصريون