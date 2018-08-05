 
مباشر

صورة تاريخية تجمع 3 ملوك سعوديين حجّاجا في شبابهم

مجتمع

صورة تاريخية تجمع 3 ملوك سعوديين حجّاجا في شبابهم
Reuters PILGRIMS WALK AROUND KA'ABA IN MECCA.
مكة المكرمة -صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klx3

نشرت وزارة الإعلام السعودية تزامنا مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، صورة تاريخية جمعت ثلاثة ملوك وأميرا سعوديين وهم يؤدون شعائر الحج.

ويظهر في الصورة التي نشرتها الوزارة على حسابها في "تويتر"، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك فهد، والملك عبد الله، بالإضافة إلى الأمير سلطان أثناء اصطفافهم للصلاة خلال أداء مناسك الحج.

المصدر: وزارة الإعلام السعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا