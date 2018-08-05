صورة تاريخية تجمع 3 ملوك سعوديين حجّاجا في شبابهم

نشرت وزارة الإعلام السعودية تزامنا مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، صورة تاريخية جمعت ثلاثة ملوك وأميرا سعوديين وهم يؤدون شعائر الحج.

ويظهر في الصورة التي نشرتها الوزارة على حسابها في "تويتر"، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك فهد، والملك عبد الله، بالإضافة إلى الأمير سلطان أثناء اصطفافهم للصلاة خلال أداء مناسك الحج.

صورة تاريخية تجمع الملك فيصل، والملك فهد، والملك عبدالله، والأمير سلطان -رحمهم الله- أثناء أدائهم مناسك #الحج. #العالم_في_قلب_المملكةpic.twitter.com/9UEyGalIdH — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 4 августа 2018 г.

المصدر: وزارة الإعلام السعودية