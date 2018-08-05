داعش يعدم أحد الرهائن المختطفين في ​السويداء​ جنوب سوريا

أفادت "أ ف ب" بأن تنظيم داعش الإرهابي، قد أعدم أحد الرهائن الذين خطفهم في ريف السويداء، واقتادهم عناصره خلال اعتدائهم على المدينة وقراها الشرقية في الـ25 من الشهر الماضي.

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وخطف التنظيم 36 مدنيا على الأقل من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، خلال هجوم شنه الشهر الماضي على المدينة وريفها وأوقع أكثر من 250 قتيلا.



وخلال انسحاب عناصر التنظيم من القرى التي اجتاحوها، وعلى وقع الخسائر الفادحة التي تكبدوها وشنق الأهالي لثلاثة منهم، احتمى الفارون منهم بالنساء والأطفال وخطفوا بضع عشرات من النسوة.

جميع المخطوفين من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وهم "20 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما، إضافة إلى حوالي 16 طفلا".