نقابة الصحفيين المصريين تدعو نظيرتها السودانية لـ "ميثاق شرف"

أعلن نقيب الصحفيين المصريين حمدي الكنيسي اليوم السبت في بيان، أن النقابة وجهت دعوة رسمية لنظيرتها السودانية لعقد اجتماعات في القاهرة لبحث إعلان "ميثاق شرف" بين إعلاميي البلدين.

وقال البيان: "وجهت الدعوة إلى نقابة اتحاد الإعلاميين السودانيين، لعقد اجتماعات مشتركة بالقاهرة لمناقشة مواد ميثاق الشرف الإعلامى بين البلدين... من المعروف أن مواثيق الشرف الإعلامية هي دور أصيل للنقابات المهنية".

وذكرت نقابة الإعلاميين المصريين في بيانها أن توجيه الدعوة من قبل النقابة تأتي "فى إطار دعوة سابقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأجهزة الإعلامية في مصر والسودان الشقيق في هذا الصدد".

وأضاف البيان أن دعوة السيسي شملت "اتخاذ خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي يضمن قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والنأي عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان".

وتشهد العلاقات السودانية المصرية مشاحنات إعلامية بين الفينة والأخرى على خلفية قضايا خلافية مثل النزاع على مثلث "حلايب" و"شلاتين" و"أبو رماد" الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية