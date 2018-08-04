الجيش السوري يحبط هجوما للنصرة في ريف حماة الشمالي

أعلن الجيش السوري إحباط هجوم لـ"جبهة النصرة" والتشكيلات التابعة لها في ريف حماة الشمالي وسط قصف مكثف للمنطقة.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "سانا" اليوم السبت أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من إحباط هجوم إرهابيين على منطقة الزلاقيات في ريف حماة الشمالي، وقتلت عددا منهم.

وأضافت الوكالة أن من بين القتلى القيادي المدعو خير الدين الرحمون من "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر.

وأحبطت القوات الحكومية أمس الجمعة هجوم إرهابيين على نقاط للجيش السوري على محور الزيارة - المشاريع في سهل الغاب وقصفت بالمدفعية والصواريخ أوكارهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في بلدات الزيارة.

من ناحية أخرى، أفاد نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن الطيران العسكري الحكومي يواصل القصف الصاروخي والمدفعي المكثف في ريف حماة الشمالي، وطالت العمليات مناطق في بلدات وقرى اللطامنة وكفرزيتا والصياد ومعركبة وغيرها، وأطلق أكثر من 100 قذيفة وصاروخ بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية.

المصدر: سانا، المرصد السوري لحقوق الإنسان