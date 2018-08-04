مراسلنا: مقتل 12 شخصا بحادث مروري غربي مصر

أفاد مراسلنا بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 29 آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية على طريق الضبعة غربي مصر.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث، عند الكيلو 123 على طريق مطروح- الإسكندرية، بالقرب من قرية سوانى جابر، غربى مدينة الضبعة.

ونقلت الحافلة فوجا من المصطافين، أثناء عودتهم من قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

صور.. مصرع 3 مصطافين وإصابة 24 آخرين بحادث انقلاب أتوبيس مطروح - الإسكندريةhttps://t.co/G9dq9hBRbDpic.twitter.com/vBNqN5IdlP — اليوم السابع (@youm7) August 4, 2018

المصدر: RT + وكالات