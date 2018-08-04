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مراسلنا: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة
Reuters Fawaz Salman
(صورة أرشيفية)
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أعلن "سلاح الجو المسير" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، حسبما أفاد مراسلنا في اليمن.

من جانبها، نقلت قناة "المسيرة" المقربة من الجماعة، عن مصدر من القوات الحوثية قوله إن "طائرة من نوع قاصف1 شنت غارات جوية على قاعدة الملك خالد الجوية استهدفت مربض الطائرات".

هذا ولم تؤكد السعودية حتى اللحظة أو تنفي الهجوم.

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المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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