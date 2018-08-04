// 26.06.2018 по тикету 15478
مراسلنا: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بطائرة مسيرة
Reuters Fawaz Salman
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أعلن "سلاح الجو المسير" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، حسبما أفاد مراسلنا في اليمن.
من جانبها، نقلت قناة "المسيرة" المقربة من الجماعة، عن مصدر من القوات الحوثية قوله إن "طائرة من نوع قاصف1 شنت غارات جوية على قاعدة الملك خالد الجوية استهدفت مربض الطائرات".
سلاح الجو يشن غارات على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط#المسيرة#المسيرة_نتhttps://t.co/9yWjjILl7Z— قناة المسيرة (@almasirah) 4 августа 2018 г.
هذا ولم تؤكد السعودية حتى اللحظة أو تنفي الهجوم.
المصدر: RT + وكالات
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