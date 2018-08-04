اختتام المناورات البحرية "تحية النسر – استجابة النسر 2018"

اختتمت المناورات البحرية المشتركة "تحية النسر – استجابة النسر 2018"، التي استمرت لعدة أيام في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وشاركت فيها وحدات خاصة من عدة دول.

وشاركت القوات البحرية المصرية بعدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ وسفن مكافحة الألغام، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية، في إطار الدعم الجوي من الطائرات متعددة المهام، وطائرات الهليكوبتر.

وشاركت المدمرة الأمريكية (يوأس أس جاسون دونهام USS JASON DUNHAM)، وفريق متخصص في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، وعناصر من قوات الدعم والتأمين الساحلي، إضافة إلى سفينة وعناصر من القوات الخاصة البحرية الإماراتية، وكذلك شاركت السعودية بفريق متخصص في أعمال تحييد وإزالة المتفجرات تحت الماء وعناصر من القوات الخاصة البحرية بالإضافة إلى عناصر الدعم الجوي من سفن متعددة الطرازات.

واشتمل التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة لجميع عناصر المعركة البحرية الحديثة، والتي أظهرت مدى التفاهم والتنسيق بين القوات البحرية للدول المشاركة.

وجرى تنفيذ العديد من الأنشطة منها اكتشاف وتحييد الألغام البحرية باستخدام المركبات الموجهة عن بعد وصائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر و تنفيذ تشكيلات إبحار نهارا وليلا.

وتضمنت المناورات بالأساس عمليات التصدي للتهديدات المختلفة التي تواجه الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ البحري، وأعمال البحث واكتشاف الغواصات.

ويأتي التدريب البحري بهدف الارتقاء بمستوى الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعرف علي كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري بين الدول المشاركة.

المصدر: بوابة الأهرام