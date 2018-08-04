الشورى الإيراني يستجوب ظريف يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي

سيمثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يومي الاثنين والثلاثاء أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي للإجابة على أسئلة النواب.

واستدعى مجلس الشورى الإيراني وزراء الخارجية والأمن والاتصالات والتكنولوجيا لاستجوابهم في بعض القضايا ومنها السياسة الخارجية والتواصل الاجتماعي وغيرها.

وحسب وكالة "إرنا" سيقدم ظريف للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تقريرا عن مستجدات ملف الاتفاق النووي وسيجيب على أسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية.

كما سيحضر وزير الأمن سيد محمود علوي أمام اللجنة ذاتها يوم غد الأحد للإجابة على سؤال اثنين من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وسيقدم تقريرا للجنة حول بعض القضايا.

ومن المقرر أن يمثل أمام لجنة الأمن يوم الثلاثاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد أذري جهرمي للإجابة على سؤال أحد أعضاء مجلس الشورى، كما ستناقش اللجنة مع الوزير مسألة الأمن في الفضاء المجازي وكذلك الإجراءات المتخذة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي المحلية.

المصدر: "إرنا"